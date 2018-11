En timide baisse après la Fed Envoyer par e-mail :

Wall-Street a également cédé du terrain, alors que la Réserve Fédérale a maintenu ses taux inchangés et conforté le scénario d'une prochaine hausse des taux en décembre. Elle confirme la poursuite d'une croissance économique américaine, avec la bonne santé du marché de l'emploi et la vigueur de consommation des ménages.

Le repli de l'or noir a pesé sur la tendance, l'indice S&P500 a perdu 0.25% à 2807 points et le NASDAQ100 0.62%. En revanche, le Dow Jones a gagné 0.04% à 26191 points.



Ce matin, les contrats futures présagent d'une ouverture en légère baisse de 0.1% pour le CAC40.

