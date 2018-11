En vive hausse après les mid-terms Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5050 PTS

Objectif de cours : 5160 PTS



Les Démocrates ont obtenu la majorité à la Chambre des Représentants, avec 228 sièges contre 207 pour les Républicains (résultat non définitif), une première en huit ans. Les Républicains ont néanmoins renforcé leur majorité au Sénat.

Les secteurs pétrolier et automobile en tête permettent au CAC40 de s'inscrire actuellement en forte hausse de 1.46% à 5149 points.



Aux Etats-Unis, les contrats futures progressent de plus de 1% pour le S&P500 et plus de 1.5% pour le Nasdaq100.



Sur le plan macroéconomique, seuls les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 (consensus 2.0M).



