Étale à la mi-journée Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 31/07/2018 | 11:31

Opinion : Positive au dessus de 5475 PTS

Objectif de cours : 5550 PTS





Si les publications continuent d’alimenter l’actualité boursière, les investisseurs pourront se concentrer également sur toute une kyrielle de statistiques, au cours de cet après-midi. Tout d’abord à 14h30, seront publiés l'indice PCE, les dépenses de ménages et le coût de la main d’œuvre, à 15h45, la confiance des consommateurs et à 16h, l’indice PMI de Chicago.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 fait du surplace dans la zone comprise entre 5475 et 5500 points. Cette latéralisation graphique s’opère après une forte poussée initiée depuis 5350 points. La configuration actuelle reste par conséquent acheteuse au-delà des 5440 points, avec l'objectif d'aller chercher les 5520 points dans un premier temps, puis les 5550 points par la suite.



La stabilité domine les échanges au cours de la première partie de journée à la Bourse de Paris. L'indice répète la clôture d'hier à 5492 points (+0.03%). Cela n’empêche pas quelques hausses comme Vivendi (+5.2%), les investisseurs saluant les bons résultats et l'annonce du projet de cession partielle (jusqu'à 50%) de UMG.Si les publications continuent d’alimenter l’actualité boursière, les investisseurs pourront se concentrer également sur toute une kyrielle de statistiques, au cours de cet après-midi. Tout d’abord à 14h30, seront publiés l'indice PCE, les dépenses de ménages et le coût de la main d’œuvre, à 15h45, la confiance des consommateurs et à 16h, l’indice PMI de Chicago.Techniquement, en données horaires, le CAC40 fait du surplace dans la zone comprise entre 5475 et 5500 points. Cette latéralisation graphique s’opère après une forte poussée initiée depuis 5350 points. La configuration actuelle reste par conséquent acheteuse au-delà des 5440 points, avec l'objectif d'aller chercher les 5520 points dans un premier temps, puis les 5550 points par la suite.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine