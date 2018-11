Fébrilité en Europe Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 12/11/2018 | 11:38

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5075 PTS/ 5130 PTS



Les craintes concernant un ralentissement économique chinois et les incertitudes politiques en Europe (Brexit, Italie) pèsent sur les cours.



Après avoir ouvert à proximité des 5140 points, le CAC40 cède désormais 0.21% à 5095 points.

Du côté des statistiques, la production industrielle italienne a reculé de 0.2% contre -0.5% attendu. Aucun autre chiffre ne sera publié aujourd’hui. Il s’agit du Veterans Day aux Etats-Unis mais la bourse de New-York ouvrira ses portes (-0.1% en préouverture pour le S&P500).



En données horaires, le CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale, se maintenant au sein du trading range 5075/5170 points. La pression vendeuse reste forte, ce qui témoigne de la nervosité des intervenants.

La zone des 5075 points, correspondant à la moyenne mobile à 100 heures, devra contenir les velléités baissières sous peine d’assister à une poursuite des dégagements en direction des 5047/5030 points.

Malgré la remontée du pétrole, qui soutient tout le compartiment, après l'annonce par l'Arabie Saoudite d'une baisse de sa production en décembre pour soutenir les cours, les places européennes repartent à la baisse ce matin.Les craintes concernant un ralentissement économique chinois et les incertitudes politiques en Europe (Brexit, Italie) pèsent sur les cours.Après avoir ouvert à proximité des 5140 points, le CAC40 cède désormais 0.21% à 5095 points.Du côté des statistiques, la production industrielle italienne a reculé de 0.2% contre -0.5% attendu. Aucun autre chiffre ne sera publié aujourd’hui. Il s’agit du Veterans Day aux Etats-Unis mais la bourse de New-York ouvrira ses portes (-0.1% en préouverture pour le S&P500).En données horaires, le CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale, se maintenant au sein du trading range 5075/5170 points. La pression vendeuse reste forte, ce qui témoigne de la nervosité des intervenants.La zone des 5075 points, correspondant à la moyenne mobile à 100 heures, devra contenir les velléités baissières sous peine d’assister à une poursuite des dégagements en direction des 5047/5030 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine