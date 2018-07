Gros orage d'été sur les technos Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5420 PTS

Si les publications continuent d’alimenter l’actualité boursière, les investisseurs pourront se concentrer également sur toute une kyrielle de statistiques, au cours de cet après-midi. Tout d’abord à 14h30, seront publiés les dépenses de ménages, le coût de la main d’œuvre et les revenus des ménages, puis à 16h, la confiance des consommateurs et l’indice PMI de Chicago.



Les premiers échanges sur les Futures montrent une stabilité de l’indice parisien.



En données horaires, les prix viennent de corriger après une poussée graphique dynamique. Le repli s'est effectué au contact de la moyenne mobile des 20 heures. La poursuite de la baisse peut s'opérer jusqu'au 5420 points sans fragiliser la configuration graphique. Cette dernière devrait favoriser, dans les prochains jours, une extension du CAC40 sur la zone des 5550 points, une fois l'orage passé sur les valeurs technologiques.

