Hausse initiale de 0.3%

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5380 PTS/ 5440 PTS



Le président de la Fed a indiqué que le marché de l'emploi était vigoureux et que l'inflation devrait se maintenir autour ou légèrement au-dessus de l'objectif des 2%. La normalisation de la politique monétaire de la banque centrale devrait se poursuivre, à un rythme de 0.25% par trimestre.



Outre-Atlantique, les indices ont également terminé dans le vert, le DOW JONES a gagné 0.22% à 25119 points, le S&P500 s'est adjugé 0.4% et le NASDAQ100 poursuit sa course aux records (+0.63%).



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en hausse de 0.3% dans les premiers échanges. Ce dernier devrait de nouveau tester aujourd'hui la zone de résistance des 5440 points. Au-dessus de ce niveau, on pourra tabler sur une poursuite du rattrapage en direction des 5450 points puis 5491/5500 points.

