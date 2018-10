Krach sur le luxe, le CAC40 plonge Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5163 PTS/ 5350 PTS



La pression vendeuse trouvait également du soutien avec l’ouverture du marché américain en forte baisse.



Ce jour, les investisseurs se concentreront sur les inscriptions au chômage et les prix à la consommation à 14h30, puis les stocks de pétrole à 17h. A quelques minutes de l’ouverture, le marché perd de nouveau 1.5% après les séances houleuses à Wall Street et en Asie.



Techniquement, en données horaires, le courant vendeur s’est largement intensifié pour faire exploser la ligne des 5250 points et ainsi repousser l’indice à l’intérieur du gap du 5 avril dernier, avec comme zone basse les 5160 points. Il s’agit incontestablement du dernier rempart pour éviter de tomber dans une configuration très négative pour les semaines avenir. Ça sera le challenge des heures à venir.

