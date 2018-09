L'embellie persiste Envoyer par e-mail :

Les investisseurs se concentreront lors de cette session sur la publication de l’indice Philly Fed et sur les inscriptions au chômage à 14h30 puis sur les reventes de constructions anciennes à 16h. En attendant, le Future CAC indique une préouverture stable.



Techniquement, en données horaires, l’indice, comme attendu en ce début de séquence hebdomadaire, s’est montré à son avantage, avec une extension secondaire à 5400 points. Cette cible symbolique constitue un niveau intermédiaire avant un prolongement du mouvement ascendant en direction des 5424 points. La zone de dégradation des cours ne se situe pas avant les 5327 points, ce qui laisse de la marge au sous-jacent.

