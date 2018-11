L'euphorie Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5050 PTS

Objectif de cours : 5135 PTS





Cet après-midi, les investisseurs prendront connaissance de l’indice de l'emploi ADP à 13h15.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 a franchi, dès l’ouverture la zone des 5050 points, procurant un réel motif pour les opérateurs de solder leurs positions vendeuses. L’accélération se maintient et la première cible des 5112 points sera rapidement atteinte voire, par extension, celle des 5135 points. Cette brusque réaction se situe à la hauteur du niveau de survente généralisée sur beaucoup de secteurs.

La bourse de Paris brille de tous les feux avec un gain de 2.3% à mi-séance, portant l'indice à 5093 points. L'ouverture au-dessus des 5050 points a donné des ailes aux investisseurs qui se jettent sur les valeurs bradées. Tous les secteurs en profitent, à l'image du luxe et des semi-conducteurs.

