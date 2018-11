L'extension du rebond reste d'actualité Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5050 PTS

Objectif de cours : 5205 PTS





Ce jour, les investisseurs prendront connaissance du solde de la balance commerciale américaine en septembre, du taux de chômage et des créations d’emplois, le tout à 13h30, puis à 15h, des commandes industrielles. En attendant la préouverture s’annonce en nette hausse de 1%.



Techniquement, en données horaires, les cours ont connu une phase légitime de repli après la forte reprise la veille. L’indice s’est vu bloquer à 5119 points mais a connu un soutien par la moyenne mobile 20h.

A ce stade de la configuration, la donne est simple. Tant que les prix restent au-delà des 5050 points, zone du récent gap d’expulsion, le potentiel du rebond technique persiste avec 5205 points comme cible. Dans le cas inverse, le courant vendeur reprendrait son hégémonie pour faire basculer le CAC40 à nouveau sous les 5000 points. La clôture hebdomadaire sera déterminante pour les séances à venir.

