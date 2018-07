L'indice se stabilise sous les 5500 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 27/07/2018 | 11:34

Opinion : Positive au dessus de 5450 PTS

Objectif de cours : 5550 PTS





Cet après-midi, les investisseurs surveilleront attentivement la première estimation du PIB américain au T2 à 14h30 puis, plus tard, l'indice de confiance de l'université de Michigan.



En données horaires, les prix viennent de tester la borne basse du gap du 18 juin entre 5491 et 5501 points. Le franchissement de cette zone ouvrira la voie, comme annoncé dans nos récentes analyses, pour rejoindre la cible des 5550 points. Il faudrait un retour sous les 5450 points, pour annihiler les ambitions court terme du CAC40.



A mi-journée, les actions parisiennes se stabilisent sur des plus hauts de plus d'un mois à 5482 points. Cet équilibre se justifie avec des parcours très divergents post-résultats. Si Carrefour, un fois n'est pas coutume, place une accélération a plus de 10%, en revanche, Kering à la surprise générale cède 7%. La volatilité, lors de ces publications, reste par conséquent très tendue.Cet après-midi, les investisseurs surveilleront attentivement la première estimation du PIB américain au T2 à 14h30 puis, plus tard, l'indice de confiance de l'université de Michigan.En données horaires, les prix viennent de tester la borne basse du gap du 18 juin entre 5491 et 5501 points. Le franchissement de cette zone ouvrira la voie, comme annoncé dans nos récentes analyses, pour rejoindre la cible des 5550 points. Il faudrait un retour sous les 5450 points, pour annihiler les ambitions court terme du CAC40.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine