L'indice vient attaquer un forte zone de soutien à 5240 points

Plus tard dans l’après-midi, les investisseurs pourront suivre, à 14h30, la publication de la balance commerciale et des stocks pétroliers.



Techniquement, en données horaires, le courant vendeur s'impose sans contestation. Cette hégémonie baissière procure de la vitesse au mouvement et affaiblit les zones supports qui craquent les unes après les autres. Les cours se rapprochent non seulement d'un fort support à 5242 points (plus bas du 2 juillet) mais aussi d'un gap historique (5 avril dernier), avec comme borne haute, 5213 points.

Cette large plage de prix (5242 / 5213 points) devrait générer le retour des acheteurs, afin de profiter de quelques opportunités d'investissement.

