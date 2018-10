La borne inférieure fonctionne toujours bien Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5260 PTS/ 5390 PTS





Les investisseurs prendront connaissance dans la matinée des différents indices de production industrielle en Europe, à 14h30, des prix à la production et à 16h, des stocks de commerce de gros aux Etats-Unis.

En attendant, la préouverture s’annonce légèrement dans le vert avec une avancée de 0.1%.



Techniquement, en données horaires, le gap de 5293 points a été comblé permettant à l’indice d’aller s’appuyer sur la zone de 5250/5260 points. Ce niveau a généré des achats à bon compte, ramenant les cours au-delà des 5300 points. Le prochain challenge sera d’aller combler le gap baissier situé à 5350 points. Les oscillations graphiques continuent donc à l’intérieur d’un large range 5250/5530 points, plage de prix permettant de faire du trading avec des bornes bien identifiées.



