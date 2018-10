La force de frappe des vendeurs emmène le CAC40 à 4900 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4900 PTS/ 5050 PTS



Dans l’après-midi, les investisseurs prendront connaissance du PIB du 3e trimestre à 14h30 puis, à 16h, de l’indice de confiance de l’Université de Michigan.



Techniquement, en données horaires, l’indice vient de toucher notre première cible baissière à 4900 points, haut d’un gap historique (mars 2017). Une pause devrait logiquement se mettre en place sauf si Wall Street s’effondre ce soir. Les 5050 points restent le point pivot des semaines à venir. La clôture hebdomadaire se fera en dessous et met en relief la force de frappe des vendeurs. En comblant, le gap entièrement à 4865 points, la prochaine cible se situera donc à 4800 points voire 4730 points, niveau d’un puissant double-bottom de février 2017.

