La hausse perdure avant l'emploi US

Ce jour, les investisseurs prendront connaissance du solde de la balance commerciale américaine en septembre, du taux de chômage et des créations d’emplois, le tout à 13h30, puis à 15h, des commandes industrielles. En attendant la préouverture s’annonce en nette hausse de 1%.



Techniquement, en données horaires, le rebond technique, acté par le débordement des 5050 points, se poursuit. La configuration en forme d’ilot de renversement et le retournement des moyennes mobiles horaires militent pour une continuation du mouvement haussier jusqu’à la prochaine résistance à 5200 points. Seul un retour sous 5050 points invaliderait ce scénario de retournement.

