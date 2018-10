La pente reste savonneuse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5058 EUR/ 5200 EUR





Il n’y aura pas de statistique majeure pendant cette journée.



Techniquement, en données horaires, les cours ont tenté une reprise dès l’ouverture, qui marqua d’ailleurs le plus haut de la journée. La configuration s’est donc fragilisée tout au long la matinée avec une baisse graduelle confirmant l’absence de relais acheteur. L’échec de ce matin peut donc intensifier le risque d’extension baissière avec comme objectif un retour sur 5050 points minimum. Seul un retournent haussier au-delà des 5150 points validerait un figure de double-Botton avec 5260 points comme cible haussière, un scénario difficilement envisageable à court terme.

