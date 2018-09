La pression vendeuse ne relâche pas Envoyer par e-mail :

Cet après-midi, les investisseurs pourront suivre à 16h les stocks de grossistes et les offres d’emplois.



Techniquement, en données horaires, l’indice confirme son manque d’énergie, validé par le blocage du rebond dès l’ouverture vers 5288 points. La pression supplémentaire rajoutée par l’orientation de la moyenne mobile 50h complique la tentative de reprise. Les cours se retrouvent donc, une nouvelle fois, au contact de la zone support des 5230/5250 points. Il faudrait un regroupement intensif des acheteurs pour renouer avec la hausse et dépasser la ligne des 5288 points. C’est un peu le challenge de ces prochaines heures, au risque de retomber vers 5210 points en cas d’échec. La place parisienne reste en panne d’initiatives en ce début de séance. Le CAC40 baisse de 0.24% à 5256 points. Peu de valeurs se démarquent dans un marché où l’indécision prédomine suite aux pressions sur le commerce international. En effet, la Chine entreprendrait une démarche contre les Etats- Unis via l’OMC.Cet après-midi, les investisseurs pourront suivre à 16h les stocks de grossistes et les offres d’emplois.Techniquement, en données horaires, l’indice confirme son manque d’énergie, validé par le blocage du rebond dès l’ouverture vers 5288 points. La pression supplémentaire rajoutée par l’orientation de la moyenne mobile 50h complique la tentative de reprise. Les cours se retrouvent donc, une nouvelle fois, au contact de la zone support des 5230/5250 points. Il faudrait un regroupement intensif des acheteurs pour renouer avec la hausse et dépasser la ligne des 5288 points. C’est un peu le challenge de ces prochaines heures, au risque de retomber vers 5210 points en cas d’échec.

