La zone des 5500/5540 points reste compliquée à traverser Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 02/10/2018 | 08:02

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5468 PTS/ 5540 PTS



Capgemini (+3.3%), STM (+2.2%) et Danone (+2.1%) forment le podium, à l’inverse des bancaires encore une fois dans le rouge vif.



Il n’y aura aucune publication macroéconomique pour alimenter les mouvements de la journée. En préouverture, les contrats à terme indiquent que le marché devrait débuter sous le signe du repli (-0.5%).



Techniquement, en données horaires, l’indice garde le cap pour tester les niveaux supérieurs. Cette possible extension ne doit par tarder sous peine de voir revenir un courant vendeur plus affirmé, avec la motivation de concrétiser les gains de la dernière avancée de 300 points depuis 5250 points. Il faudra donc surveiller la cassure de la borne inférieure des 5468 points qui serait le signe d’un retournement graphique à court terme.

Le CAC40 termine la séance d’hier par un gain de 0.24% à 5506.82 points. Cette relance trouve ses appuis dans le bon comportement de Wall Street suite à l’accord commercial nord-américain.Capgemini (+3.3%), STM (+2.2%) et Danone (+2.1%) forment le podium, à l’inverse des bancaires encore une fois dans le rouge vif.Il n’y aura aucune publication macroéconomique pour alimenter les mouvements de la journée. En préouverture, les contrats à terme indiquent que le marché devrait débuter sous le signe du repli (-0.5%).Techniquement, en données horaires, l’indice garde le cap pour tester les niveaux supérieurs. Cette possible extension ne doit par tarder sous peine de voir revenir un courant vendeur plus affirmé, avec la motivation de concrétiser les gains de la dernière avancée de 300 points depuis 5250 points. Il faudra donc surveiller la cassure de la borne inférieure des 5468 points qui serait le signe d’un retournement graphique à court terme.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine