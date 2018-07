Le CAC arrive dans une zone pertinente Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5410 PTS/ 5457 PTS



En données horaires, les cours tentent une nouvelle extension à proximité des 5457 points. Comme annoncé ce matin, son franchissement reste difficile car une fois réalisé, la voie s’ouvre pour plus d’ambition sur le CAC40. Le challenge demeure, par conséquent, de taille et un nouvel échec donnerait l’opportunité aux vendeurs d’aller chercher les 5410 points. A mi-séance, les valeurs parisiennes grignotent 0.2% à 5446 points. Les volumes restent soutenus par les bonnes publications et notamment celles de LVMH. Le numéro un du luxe et du CAC40 vient de réaliser un trimestre d’exception, enregistrant un bénéfice net de +3 milliards d'euros sur le premier semestre, contre un consensus de 2.6 milliards. Le titre gagne 2% et entraîne Kering dans son sillage.Au niveau macroéconomique, L’Ifo allemand vient d’être publié en ligne avec le consensus à 101.7. Plus tard seront dévoilés, à 16h les ventes de constructions neuves et, à 16h30, les stocks pétroliers.En données horaires, les cours tentent une nouvelle extension à proximité des 5457 points. Comme annoncé ce matin, son franchissement reste difficile car une fois réalisé, la voie s’ouvre pour plus d’ambition sur le CAC40. Le challenge demeure, par conséquent, de taille et un nouvel échec donnerait l’opportunité aux vendeurs d’aller chercher les 5410 points.

