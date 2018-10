Le CAC se « voyait déjà en haut de l’affiche » Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5468 PTS





Du côté des valeurs, peu évoluent en territoire positif à la mi-séance. Essilor se démarque avec la finalisation de son rapprochement avec Luxottica, ce qui lui permet d’engranger 1% à 128.7 EUR. De même, TechnipFMC (+0,30%) demeure soutenu par la flambée des cours pétroliers. A contrario, le secteur des semi-conducteurs reste sous pression, à l’image de STM qui lâche près de 3,65%.



Techniquement, en données horaires, le passage sous les 5468 points a attiré les vendeurs qui ont intensifié leurs prises de bénéfices après trois semaines de hausse. La cible inférieure se situe à 5400/5390 points avec un point intermédiaire à 5420 points. Une remontée au-delà des 5468 points parait peu envisageable ce jour ou sous forme de pullback. L’avantage a donc changé de camp.

