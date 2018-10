Le CAC40 profite de l'accord nord-Américain Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5468 PTS/ 5544 PTS





Les investisseurs ont pris connaissance des PMI manufacturiers européens proches des estimations et attendront 16h pour appréhender l'indice ISM manufacturier outre-Atlantique.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 gagne quelques points pour se rapprocher une nouvelle fois de la barrière des 5544 points, niveau du dernier pic du 27 septembre. Rester au-delà des moyennes mobiles constitue un élément positif pour la configuration actuelle. Cette position met en avant la détermination du consensus acheteur pour s’extraire de cette zone et viser les 5600 points. Il faudrait un repli sous les 5468 points pour reconsidérer le scénario positif.

