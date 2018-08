Le CAC40 repasse au-dessus des 5400 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5356 PTS/ 5450 PTS



L’indice parisien parvient ainsi à refranchir les 5400 points, ce dernier s’adjugeant désormais 0.65% à 5414 points. Les volumes de transactions restent néanmoins particulièrement faibles, avec seulement 423 millions d'euros échangés sur les valeurs du CAC40.



Outre-Atlantique, les contrats futures sont en hausse de 0.1%.



La séance s’annonce une nouvelle fois peu animée en termes de statistiques, aucun chiffre n’étant au programme aujourd’hui.



D’un point de vue technique, comme évoqué ce matin, un biais haussier reste privilégié en données horaires au-dessus des 5356 points. Le débordement des 5400 points ouvre théoriquement la voie aux 5425 points voire 5450 points et seul un retour sous les 5356 points invaliderait ce scénario.

