Le CAC40 s'enfonce Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 23/10/2018 | 12:15

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4900 PTS/ 5050 PTS





Ce jour les investisseurs n’auront pas de statistiques macroéconomiques majeures à suivre.



Techniquement, en données horaires, les cours ont ouvert sous le support des 5050 points pour accélérer. Cela se concrétise par un large gap baissier qui servira de résistance pour toute tentative de pullback. L’objectif de baisse se situe dorénavant vers le gap historique de mars dernier à 4900 points. Il faudrait une relance au-delà des 5050 points pour retrouver une configuration plus neutre à court terme.

Le support a cédé. Le marché parisien a donc ouvert avec un gap baissier sous les 5050 points, pour se situer à 4980 points à mi-séance (-1.4%). Les bourses mondiales baissent de concert et le CAC40 n’échappe pas à la déprime générale. STM (-5.1%) et TechnipFMC (-3.1%) ferment le palmarès des performances intraday.Ce jour les investisseurs n’auront pas de statistiques macroéconomiques majeures à suivre.Techniquement, en données horaires, les cours ont ouvert sous le support des 5050 points pour accélérer. Cela se concrétise par un large gap baissier qui servira de résistance pour toute tentative de pullback. L’objectif de baisse se situe dorénavant vers le gap historique de mars dernier à 4900 points. Il faudrait une relance au-delà des 5050 points pour retrouver une configuration plus neutre à court terme.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine