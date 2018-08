Le CAC40 se "challenge" à 5500 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 30/08/2018 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5420 PTS/ 5500 PTS





Lors de cette nouvelle journée, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage ainsi que des revenus et dépenses des consommateurs.



A quelques minutes de l'ouverture, les Futures annoncent un début de séance stable.



Techniquement, le CAC40 se "challenge" au contact des 5500 points. Cette zone fait blocage depuis quelques jours mais les vendeurs ne sont pas assez majoritaires au point de générer une phase de consolidation en profondeur et la moyenne mobile à 20 heures maintient les cours en phase ascensionnelle.

En cas de franchissement des 5500 points, l'objectif des 5535 points devrait être viser par les intervenants. C'est seulement sous les 5450 points que la situation graphique commencerait à se dégrader.

Le CAC40 a terminé la séance d'hier avec un gain de 0.30%, pour atteindre les 5501 points en clôture. Peu de valeurs se sont réellement démarquées, la progression indicielle se faisant de manière homogène sur l'ensemble des composantes. Les parcours exceptionnels des indices américains favorisent la bonne tenue de la place parisienne.Lors de cette nouvelle journée, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage ainsi que des revenus et dépenses des consommateurs.A quelques minutes de l'ouverture, les Futures annoncent un début de séance stable.Techniquement, le CAC40 se "challenge" au contact des 5500 points. Cette zone fait blocage depuis quelques jours mais les vendeurs ne sont pas assez majoritaires au point de générer une phase de consolidation en profondeur et la moyenne mobile à 20 heures maintient les cours en phase ascensionnelle.En cas de franchissement des 5500 points, l'objectif des 5535 points devrait être viser par les intervenants. C'est seulement sous les 5450 points que la situation graphique commencerait à se dégrader.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine