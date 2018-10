Le CAC40 se rapproche d'un gap "support" Envoyer par e-mail :

Cet après-midi, les investisseurs attendront l’ouverture du marché américain pour la confirmation du mouvement car aucune statistique ne sera au menu de la journée.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 cède encore du terrain sous la pression des vendeurs. La cible finale de ce repli se situe au niveau du gap du 12 septembre dernier à 5293 points, niveau sur lequel un rebond peut se mettre en place pour viser un retour vers les moyennes mobiles 20 (bleue) et 50 (verte) heures. Il faudrait une relance au-delà des 5394 points pour retrouver une certaine neutralité.

