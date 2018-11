Le CAC40 se rapproche du gap résiduel Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4930 PTS

Ce jour, les investisseurs prendront connaissance de l’indice emploi ADP à 13h15, juste après le taux de chômage et l’indice des prix à la consommation de la zone euro. A quelques heures de l’ouverture, les premiers échanges « hors bourse » montrent une forte hausse de plus de 1%.



Techniquement, en données horaires, les cours évoluent avec des bougies plus réduites sur les dernières heures, montrant un certain équilibre entre les vendeurs et les acheteurs. Néanmoins, la configuration reste négative sous les 5050 points et la zone actuelle permet des « allers/retours » de trading entre 4930 et 5030 points sans direction franche, alternant reprises du consensus vendeur et rebonds techniques. Il conviendra de surveiller le franchissement des 5050 points, signe d'un retour plus affirmé des initiatives acheteuses, pour viser 5110 points.

L'indice parisien a terminé la session d'hier sur une baisse de 0.22% à 4978.53 points. La phase de réflexion perdure sous G2, le gap résiduel à 5050 points, permettant aux investisseurs de se positionner ou non sur les titres massacrés. C'est le secteur des services aux collectivités qui a marqué le parcours de la journée, à l'image de Veolia et Suez qui gagnent respectivement 4.2% et 3.5%.

