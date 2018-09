Le CAC40 tergiverse sous les 5500 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5420 PTS/ 5504 PTS



L’envolée du pétrole a permis à TechnipFMC (+3.8%) de s’installer en tête du palmarès des hausses, devant STM qui finit à +1.7%.



Ce jour, les opérateurs prendront connaissance à 16h des ventes de logements neufs puis à 20h de la décision de la Fed sur sa politique monétaire.

A quelques minutes de l’ouverture, les premiers échanges sur les futures ne donnent pas d’indication majeure.



Techniquement, en données horaires, les cours restent proches de la ligne des 5500 points, le tout dans une phase de respiration graphique sans volatilité. Le courant acheteur, dynamique jusqu'à présent doit s’intensifier afin de franchir le mur des 5500 points et viser la prochaine résistance majeure des 5550 points. Seul, un décrochage technique sous les 5420 points invaliderait les espérances de poursuite, à court terme, et fragiliserait la configuration actuelle. Comme attendu, les actions françaises sont restées dans un « trading range » très serré tout au long de la session d'hier. En effet, la clôture prouve ce manque d’initiative avec une variation étale à 5479 points.L’envolée du pétrole a permis à TechnipFMC (+3.8%) de s’installer en tête du palmarès des hausses, devant STM qui finit à +1.7%.Ce jour, les opérateurs prendront connaissance à 16h des ventes de logements neufs puis à 20h de la décision de la Fed sur sa politique monétaire.A quelques minutes de l’ouverture, les premiers échanges sur les futures ne donnent pas d’indication majeure.Techniquement, en données horaires, les cours restent proches de la ligne des 5500 points, le tout dans une phase de respiration graphique sans volatilité. Le courant acheteur, dynamique jusqu'à présent doit s’intensifier afin de franchir le mur des 5500 points et viser la prochaine résistance majeure des 5550 points. Seul, un décrochage technique sous les 5420 points invaliderait les espérances de poursuite, à court terme, et fragiliserait la configuration actuelle.

