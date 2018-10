Le CAC40 va se tester à l'approche du récent gap baissier Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4950 PTS/ 5050 PTS





Ce jour, les investisseurs prendront connaissance à 16h des ventes de constructions neuves sur septembre puis à 16h30 des stocks de pétrole alors qu’à 20h sera publié le livre beige de la FED, socle de sa réflexion sur la politique monétaire.



Techniquement, en données horaires, les cours restent bloqués sous le gap d’hier avec comme borne basse les 5010 points. L’orientation baissière des moyennes mobiles horaires rajoute de la pression sur l’indice. Le prochain contact avec la moyenne 20h pourra générer un nouveau signal vendeur pour aller chercher les 4950 points. Seule une extraction au-delà des 5050 points permettra de neutraliser la configuration actuelle.

