Le courant acheteur devrait perdurer cette semaine

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5288 PTS/ 5360 PTS





La détente sur le plan du commerce mondial a permis aux valeurs délaissées de la cote parisienne depuis plusieurs mois de se réveiller, à l’image de Carrefour, Renault puis Michelin. Ces valeurs, en phase de rattrapage, accompagnent les pétrolières dans l’avancée globale de la semaine comme Total et TechnipFMC.



Il y aura peu de statistiques au cours de la journée, notons tout de même à 14h30, l'indice Empire State.

A quelques minutes de l'ouverture les futures affichent une légère baisse de 0.2% après le regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis sur le front commercial.





Techniquement, en données horaires, les cours reviennent tester la résistance située à 5360 points. La zone est pertinente et son franchissement validerait une intensification du courant acheteur, jusqu'à présent contesté à son contact. Dans ce scénario la voie s'ouvrirait pour viser 5420 points.

En revanche, un nouveau blocage repousserait les cours en direction des moyennes mobiles 20 et 50 périodes vers les 5320 points environ.

