Le courant vendeur reste dominant

Au cours de la journée, les opérateurs pourront se concentrer sur les statistiques sur l’emploi à 14h30 avec le taux de chômage et les créations d’emploi.

Les contrats à terme annoncent une ouverture à l'équilibre, proche des 5250 points.



Techniquement, en données horaires, nous avions expliqué que chaque rebond pouvait se voir contrer par le retour rapide du consensus vendeur, signe d’une tendance baissière court terme intensément affirmée. La moyenne mobile 20h s’est montrée robuste au contact des cours et à générer l’arrêt brutal de la reprise graphique. La zone support des 5240 points fait office de soutien, à ce jour, mais la cassure ouvrirait la voie pour viser une nouvelle cible baissière vers 5213 points. A contrario, seul le dépassement des 5320 points validerait une nouvelle tentative haussière plus durable. Les actions parisiennes souffrent toujours d’un courant vendeur expressif. Le rebond n’a pu se confirmer, l’indice cédant en fin de séance tous les gains de la journée (-0.31%). Le CAC40 conclut ainsi sa cinquième séance de baisse sur les six derniers jours. Les investisseurs confirment leurs récents arbitrages au détriment du secteur du luxe (Kering finit plus forte baisse de l’indice avec -2,07%).Au cours de la journée, les opérateurs pourront se concentrer sur les statistiques sur l’emploi à 14h30 avec le taux de chômage et les créations d’emploi.Les contrats à terme annoncent une ouverture à l'équilibre, proche des 5250 points.Techniquement, en données horaires, nous avions expliqué que chaque rebond pouvait se voir contrer par le retour rapide du consensus vendeur, signe d’une tendance baissière court terme intensément affirmée. La moyenne mobile 20h s’est montrée robuste au contact des cours et à générer l’arrêt brutal de la reprise graphique. La zone support des 5240 points fait office de soutien, à ce jour, mais la cassure ouvrirait la voie pour viser une nouvelle cible baissière vers 5213 points. A contrario, seul le dépassement des 5320 points validerait une nouvelle tentative haussière plus durable.

