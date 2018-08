Le double top précipite le CAC40 sur son support Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5420 PTS/ 5500 PTS





Le retour des thématiques à risques (Trump, Italie, Turquie, ...) déclenche à nouveau des prises de profits.



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l'indice PMI de Chicago et à 16h, de l'indice de confiance de l'Université du Michigan.



Techniquement, en données horaires, les blocages répétés à 5500 points ont permis de valider un double top, attirant des arbitrages sous cette résistance. Le franchissement à la baisse des moyennes mobiles 20 et 50 heures reste significatif sur les intentions des vendeurs à court terme. Comme anticipé lors de nos derniers commentaires le retour sur 5440/5420 points constituait la cible de repli, zone convergente d’un support graphique et du passage de la moyenne mobile 100 heures.



