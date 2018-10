Le luxe plombe le CAC40 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5260 PTS/ 5350 PTS





Les investisseurs prendront connaissance à 14h30, des prix à la production et à 16h, des stocks de commerce de gros aux Etats-Unis.



Techniquement, en données horaires, l’indice repasse en-dessous des 5300 points, confirmant le peu d’enthousiasme des acheteurs et cette fébrilité se vérifie dans l’orientation baissière des moyennes mobiles horaires. Une configuration en double-bottom, figure de retournement, pourrait redonner des espoirs de rebond plus net. Les prochaines heures nous donneront donc plus d’informations sur le futur mouvement. Actuellement, le gap des 5350 points forme la première résistance pertinente du CAC40.

