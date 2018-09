Le luxe porte le CAC40 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5288 PTS/ 5360 PTS





Dans la journée, les investisseurs suivront, à 14h30, le CPI et les demandes d’allocations de chômage.

Les indications de préouverture laissent augurer d’un début de session en repli de 0.2%, suite aux clôtures mitigées de Wall Street.



Techniquement, en données horaires, l’indice a respecté son plan de marche avec une relance dans l’après-midi en direction des 5360 points. Le signal était patent à mi-séance après le retour, en forme de pullback, des cours vers 5300 points, laissant le gap haussier intact à 5293 points.

Le mouvement devrait perdurer jusqu’à 5360 points où un ralentissement de la progression doit s’opérer. Néanmoins, un franchissement graphique de cette résistance ouvrirait la voie pour viser une deuxième cible en direction des 5420 points.

