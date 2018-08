Le mur des 5500 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5420 PTS/ 5500 PTS





Parmi les composantes de l’indice, les variations sont peu sensibles, si ce n’est Airbus qui gagne 1.3%. Pernod Ricard présente une «bonne cuvée 2017/2018» et revient à l’équilibre après une ouverture largement dans le rouge.



Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de la nouvelle lecture du PIB au 2ème trimestre, et un peu plus tard dans l’après-midi, des promesses de ventes de logements puis des stocks pétroliers.



Techniquement, comme annoncé précédemment, l’indice cherche un second souffle légitime après l’envolée de 200 points en ligne directe. La pause à 5500 points s’inscrit dans un mouvement logique de consolidation. L’absence de réel courant vendeur devrait néanmoins stabiliser l’indice au-delà des premières moyennes mobiles (20 et 50 heures) soit 5450 points au plus bas. Il faudrait un repli marqué sous les 5420/5400 points pour fragiliser la configuration actuelle.

