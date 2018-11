Le pétrole pèse sur la tendance Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5054 PTS/ 5106 PTS



Les valeurs du luxe et les technologiques ont nettement tiré l'indice vers le haut en fin de séance et seul le compartiment des pétrolières a subi des dégagements, avec la forte baisse du pétrole.



Relégant au second plan, l'absence d'avancée en Italie, les opérateurs ont en outre salué la reprise des pourparlers entre la Chine et les Etats-Unis sur la question commerciale.



Outre-Atlantique, les gains se sont envolés en deuxième partie de séance, avec le décrochage des cours pétroliers qui perdaient plus de 5%. Le DOW JONES a terminé en baisse de 0.4% à 25286 points, le S&P500 a cédé 0.15% à 2722 points et le NASDAQ100 a gagné 0.03%.



Aujourd'hui, malgré le projet d'accord entre l'Europe et les Britanniques pour le Brexit, l'indice CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.4%.

