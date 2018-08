Le relais acheteur ne s'opère pas Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5420 PTS/ 5500 PTS



Bouygues a pourtant marqué la journée avec une avancée de 4.3% suite à la présentation de ses résultats du T2.



Ce jour, les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l'indice PMI de Chicago et à 16h, de l'indice de confiance de l'Université de Michigan.



En préouverture, les Futures CAC indiquent une baisse supplémentaire de O,2%, suite au retour des tensions sur la Turquie et l'Italie ainsi qu'aux nouvelles intentions de Trump avec la Chine.



Techniquement, en données horaires, les cours viennent se poser sur la moyenne mobile 50 heures après avoir buté une énième fois sur la ligne symbolique des 5500 points.

Comme annoncé précédemment, les tergiversations sous cette résistance pourraient attirer un consensus vendeur plus affirmé, pour générer une phase de consolidation en direction des 5450/5420 points, zone support à court terme.

