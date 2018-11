Le soufflé retombe Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5030 PTS/ 5105 PTS



Les gains se sont toutefois rapidement réduits, avec notamment le repli des valeurs pétrolières et l'indice CAC40 s'inscrit désormais en timide hausse de 0.08% à 5063 points.



Du côté des statistiques, l'indice Zew est ressorti à -24.1 en Allemagne contre -24.2 attendu et l'indice CPI était conforme aux attentes à +0.2%.

Aux Etats-Unis, seul le budget de l'Etat sera publié à 20h.



En données horaires, la configuration demeure dégradée sous la zone des 5105 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. En l'absence de réaction positive dans la zone de cours actuelle, on pourra s'attendre à une poursuite du mouvement baissier avec les 5030 points comme premier objectif.





