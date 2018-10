Les craintes persistent Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 07/10/2018 | 23:52

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5337 PTS/ 5423 PTS





Les opérateurs resteront concentrés toute la journée sur les cours de bourse car aucune statistique ne sera dévoilée. A quelques minutes de l'ouverture, les premiers échanges ne montrent pas de réelle tendance.



Techniquement, en données horaires, l'indice a connu une forte accélération baissière en enfonçant les supports les uns après les autres. L'extension devrait toucher les 5337 points, niveau pertinent qui permettra de juger le force du consensus vendeur sur une zone où les acheteurs se sont déjà regroupés pour initier des opérations. En cas de cassure, les 5294 points serviront d'objectif suivant. Sinon, tout rebond devrait être capé par les moyennes mobiles 20 et 50 heures. L'indice parisien a encore perdu du terrain en fin de semaine avec une baisse de 0.95%. Les arbitrages en faveur d'actifs moins risqués pèsent sur les actions. STM (-4.9%) et Arcelor (-3.8%) ont souffert toute la séance et finissent aux dernières places du CAC40.Les opérateurs resteront concentrés toute la journée sur les cours de bourse car aucune statistique ne sera dévoilée. A quelques minutes de l'ouverture, les premiers échanges ne montrent pas de réelle tendance.Techniquement, en données horaires, l'indice a connu une forte accélération baissière en enfonçant les supports les uns après les autres. L'extension devrait toucher les 5337 points, niveau pertinent qui permettra de juger le force du consensus vendeur sur une zone où les acheteurs se sont déjà regroupés pour initier des opérations. En cas de cassure, les 5294 points serviront d'objectif suivant. Sinon, tout rebond devrait être capé par les moyennes mobiles 20 et 50 heures.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine