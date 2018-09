Les dégagements s'intensifient Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5242 PTS/ 5360 PTS





Certains secteurs subissent de plein fouet cette vague de prises de bénéfices à l’image des semi-conducteurs (STM lâche -4.5%), et du luxe (LVMH et Kering cèdent respectivement -3.6% et -2.8%).



Dans la journée, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, du coût de la main d’œuvre et de la productivité, puis plus tard, à 16h, de l’indice ISM des services et des commandes industrielles. Enfin, à 17h seront dévoilés les stocks de pétrole brut attendu à -2.2 millions de barils.



En préouverture, les cotations des Futures indiquent un début de séance stable.



Hier, le CAC40 a clôturé au plus bas à 5260.2 points, soit une baisse additive de -1.54% qui vient compléter une semaine glissante très négative de 240 points (-4.3%) en cinq séances.

Certains secteurs subissent de plein fouet cette vague de prises de bénéfices à l'image des semi-conducteurs (STM lâche -4.5%), et du luxe (LVMH et Kering cèdent respectivement -3.6% et -2.8%).

Dans la journée, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, du coût de la main d'œuvre et de la productivité, puis plus tard, à 16h, de l'indice ISM des services et des commandes industrielles. Enfin, à 17h seront dévoilés les stocks de pétrole brut attendu à -2.2 millions de barils.

En préouverture, les cotations des Futures indiquent un début de séance stable.

Techniquement, en données horaires, la pression vendeuse s'exprime totalement. La vitesse du repli en quelques séances prouve les intentions marquées des investisseurs et l'orientation baissière des moyennes mobiles courtes (20 et 50h) le prouve graphiquement. Néanmoins, sur la base des 5240/5210 points, le niveau de survente se renforce, ce qui pourrait générer un regroupement acheteur profitant des opportunités de marchés. Il faudrait un redressement dynamique au-delà des 5360 points pour retrouver un commentaire plus haussier. A contrario, le renforcement de la tendance baissière permettrait de viser la borne inférieure des 5160 points (bas du gap du 4 avril).

Patrick Rejaunier

