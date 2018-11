Les indices limitent la casse Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5030 PTS

Objectif de cours : 5105 PTS



Alors que l’or noir tente de reprendre des couleurs, les indices en profitent pour réduire leurs pertes, à l’image du CAC40 qui cède désormais 0.37% à 5082 points (plus bas à 5026 points).



Outre-Atlantique, les contrats futures reviennent à proximité de l’équilibre.



Du côté des statistiques, les ventes au détail ont progressé de seulement 8.6% (consensus 9.2%) en Chine et la production industrielle de 5.9% (consensus 5.8%). En Europe, le PIB était conforme aux attentes à +0.2% et la production industrielle recule de 0.3% alors que le marché attendait -0.4%.



Cet après-midi, les opérateurs attendent l’indice CPI à 14h30 aux Etats-Unis, anticipé à 0.3%.



En données horaires, le CAC40 tente de rebondir sur la zone des 5030 points, identifiée ce matin. Le débordement des 5105 points au cours des prochaines heures confirmerait ce mouvement, suggérant une poursuite du rattrapage en direction des 5130 points puis 5170 points.

