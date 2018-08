Les interventions de Trump repoussent le CAC sous les 5500 points Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 02/08/2018 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5460 PTS/ 5550 PTS





Outre la réunion de la BOE, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage et à 16h des commandes industrielles.

Les Futures CAC affichent une baisse de 0.3% en pré-séance, dans la lignée d'une forte baisse en Asie suite aux interventions de Trump sur les droits de douane.



Techniquement, en données horaires, les écarts s'affaiblissent de par la réduction des intervenants. La configuration reste haussière et l’objectif des 5550 points brille en point de mire. Reste aux acheteurs de maintenir le consensus pour que l’indice accède graduellement à la cible supérieure.

En attendant, les day-traders font des allers-retours sur les bornes (5490/5520) du CAC40. Il faudrait un retour sous 5440/5460 points pour que le scénario se fragilise.

La stabilité a dominé les échanges tout au long de la journée d'hier et cet équilibre s’est traduit par une variation légèrement négative en clôture (-0.23%). ArcelorMittal gagne l’étape avec une avance de 2.53%. Les investisseurs ont été rassurés par les chiffres d’activité du premier semestre. D'ailleurs, le sidérurgiste s’est vu accompagner dans la hausse par Sanofi pour les mêmes raisons.Outre la réunion de la BOE, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage et à 16h des commandes industrielles.Les Futures CAC affichent une baisse de 0.3% en pré-séance, dans la lignée d'une forte baisse en Asie suite aux interventions de Trump sur les droits de douane.Techniquement, en données horaires, les écarts s'affaiblissent de par la réduction des intervenants. La configuration reste haussière et l’objectif des 5550 points brille en point de mire. Reste aux acheteurs de maintenir le consensus pour que l’indice accède graduellement à la cible supérieure.En attendant, les day-traders font des allers-retours sur les bornes (5490/5520) du CAC40. Il faudrait un retour sous 5440/5460 points pour que le scénario se fragilise.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine