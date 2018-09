Les supports cèdent les uns après les autres Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5242 PTS

Objectif de cours : 5213 PTS





Concernant les valeurs, Kering se hisse à la première place du CAC40 en gagnant près de 2%. Le titre profite ainsi d’une revalorisation de Goldman Sachs à 605 EUR. A contrario, Sodexo (-2,72%) pâtît d’abaissements d’objectif après une publication de ses perspectives jugées modestes.



Graphiquement, le courant vendeur reprend ses droits, ce qui se matérialise par la cassure de supports, qui cèdent les uns après les autres. Plus concrètement, le franchissement à la baisse des 5242 points ouvre la voie à un test des 5213 points, qui correspond à un gap ouvert le 5 avril. La configuration apparaît ainsi toujours fragilisée à court terme et il faudra dépasser les 5320 points pour commencer à parler de relance potentielle.

