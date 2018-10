Les vendeurs reviennent sur le comblement du gap à 5200 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5100 PTS/ 5250 PTS





Ce jour, les investisseurs prendront connaissance à 14h30, des mises en chantier et des permis de construire, à 16h30, des stocks de pétrole puis, dans la soirée, des minutes du FOMC.



Techniquement, en données horaires, l’indice vient de combler son gap en réalisant un point haut, à mi-journée, à 5200 points, borne haute du trou de cotation. Comme annoncé ce matin, les vendeurs potentiels, frustrés d’avoir manqué la première baisse peuvent revenir à tout moment ce qui fut le cas à 5200 points. Les cours trouveront donc des obstacles jusqu’à 5250 points. En cas de repli, les cibles des 5150 points, voire 5100 points, pourraient servir les objectifs vendeurs.

