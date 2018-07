Lourdeur estivale Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5350 PTS/ 5420 PTS





Les statistiques du jour concerneront principalement l’Europe avec les indices PMI à 10h.

En préouverture, les premiers échanges montrent les velléités d'une reprise de 0,3%, aidée par de bonnes publications à Wall Steet, dont Alphabet.



Graphiquement, en données horaires, les cours tergiversent sous la ligne des 5420 points. Le consensus acheteur doit montrer plus de fermeté pour relancer les prix en direction de cette résistance et ainsi échapper à la pression de la moyenne mobile 20 périodes. En cas de franchissement de cette première résistance, la cible des 5457 points serait en ligne de mire.

Si la tentative de rebond venait à échouer, le support des 5350 points pourrait être testé à nouveau.









