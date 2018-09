Manque d’enthousiasme Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5450 PTS





En l’absence de cotation aux Etats-Unis pour le Labor Day, la journée sur le CAC40 devrait restée calme aux alentours du point pivot des 5400 points.



L'indice parisien a cédé un peu de terrain dès l'ouverture vers 5380 points pour revenir au-dessus des 5400 points à mi-séance. C'est Carrefour qui prend la tête des hausses suite à des informations récentes sur sa nouvelle organisation, le géant de la distribution gagne 1%.En l'absence de cotation aux Etats-Unis pour le Labor Day, la journée sur le CAC40 devrait restée calme aux alentours du point pivot des 5400 points.Techniquement, en données horaires, il y a clairement un manque d'enthousiasme au contact des 5400 points. La zone plie mais ne rompt pas. La rapidité de la baisse depuis les 5500 points a quelque peu surpris une partie de vendeurs potentiels qui devraient revenir lors de chaque tentative de rebond, bloquant ainsi à court terme les espoirs de rebond intensif. L'incertitude règne, par conséquent, aux abords de ce support où la réflexion risque de perdurer.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018

