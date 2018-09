Mouvement secondaire de consolidation après le pic des 5545 pts Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5468 PTS/ 5545 PTS





Cet après-midi les investisseurs seront attentifs à partir de 14h30 aux dépenses et revenus des ménages, puis à 15h45 à l’indice PMI de Chicago et enfin, à 16h, à l’indice de confiance des ménages.



Techniquement, en données horaires, les cours consolident après l’extension à 5545 points, sous forme de mouvement secondaire à l’intérieur d’une tendance de fond largement haussière sur le moyen terme. L’indice reste porté par la moyenne mobile à 20h qui a permis de relancer les prix à 5508 points. Le mouvement ne devrait pas s’arrêter à ce stade, la cible des 5600 points restant a porté de vue. Il faudrait une dégradation sous les 5468 points pour remettre en cause cet élan.

