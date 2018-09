Nouveau point de référence à 5385 points. Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5327 PTS/ 5385 PTS





Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des permis de construire avant de se concentrer sur l’ouverture des Etats-Unis, annoncée à l’équilibre.



Techniquement, en données horaires, les cours tentent une deuxième extraction en direction des 5400 points dans un premier temps, puis dans une seconde partie, ils pourraient rallier les 5424 points. Néanmoins, pour accomplir ce mouvement haussier, il lui faut s’affranchir du nouveau point référence à 5385 points. A contrario, un passage sous les 5327 points dégraderait la configuration actuelle afin de viser le gap haussier sous 5300 points.

Patrick Rejaunier

