Nouveau test des 5460 points

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5460 PTS





Cet après-midi, le marché pourra se concentrer, dès 14h30, sur les commandes de biens durables et les inscriptions au chômage.

A quelques minutes des premiers échanges officiels, les Futures indiquent une forte progression de 0,6% du CAC40 suite à un accord sur le libre échange entre l'Europe et les Etats-Unis.



En données horaires, nos récentes analyses avaient mis l’accent sur la pertinence de la zone des 5450/5460 points. Les vendeurs ont montré, une nouvelle fois, leur forte présence sur ce niveau, initiant un repli graduel jusqu’à 5420 points. Par conséquent, pas de changement dans les perspectives, il faudra attendre le dépassement de la borne haute, testée à plusieurs reprises, pour espérer la mise en place d’une accélération haussière ambitieuse. Le CAC40 en trouve peut être la force, ce jour, avec l'accord commercial d'hier. Cela constituera le challenge de la journée.



