Nouveau test du mur à 5530 points

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5465 PTS/ 5530 PTS





Sur le front des données macroéconomiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des dépenses des ménages ainsi que du PMI Chicago à 15h45.



En cette dernière séance du troisième trimestre, l’indice français est attendu en baisse de 0,3%.



Graphiquement, en données horaires, l’indice français s’attaque au mur des 5530 points. Au-delà de ce niveau, les acheteurs prendront définitivement la main et auront la possibilité de viser la ligne des 5600 points, puis les plus hauts annuels en clôture, soit les 5640 points. Tout échec sera synonyme d'une réintégration de la zone de distribution horizontale bornée entre 5465 et 5530 points.

