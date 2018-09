Nouvel échec à 5360 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5310 PTS/ 5360 PTS





C’est le luxe qui pèse, suite aux craintes de nouvelle dégradation du commerce international. LVMH (-1.5%) et Kering (-1.3%) ferment la marche du palmarès intraday.

Les investisseurs prendront connaissance de l’indice manufacturier de l’Empire State à 14h30.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 a buté une énième fois contre 5360 points, rejet propulsant les cours en direction des 5330 points. L’indécision demeure donc sous cette résistance bien identifiée. Il faudrait un renforcement du courant acheteur pour espérer franchir cette barrière et viser une nouvelle cible plus ambitieuse à 5420 points. En cas d’échecs répétés, une instabilité de cours est à prévoir jusqu'à la moyenne mobile 50h située actuellement à 5310 points.

